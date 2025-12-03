В Кремлі розкрили нові деталі переговорів Путіна з Віткоффом

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков озвучив нові деталі закритих переговорів, які відбулися у Кремлі між Володимиром Путіним та американською делегацією, очолюваною спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. За словами Ушакова, Росія нині веде перемовини щодо врегулювання війни в Україні виключно зі Сполученими Штатами.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

2 грудня до Москви прибули представники адміністрації Дональда Трампа, які передали Путіну пропозиції мирного плану. Переговори тривали близько п’яти годин, і, за словами Ушакова, були "змістовними" та повністю присвяченими війні Росії проти України.

"Відбулися змістовні переговори президента із двома американськими представниками. Повністю обговорювалася одна проблема — проблема кризи в Україні. На ході та характері переговорів позначилися успіхи останніх тижнів російської армії на полі бою. Сам розвиток цих подій позитивно позначився на переговорах", — зазначив Ушаков.

За його словами, "успіхи російської армії" нібито зробили позицію США "більш обережною та виваженою". При цьому представник Путіна повторив кремлівський наратив, що нібито Україні відмовляється від переговорів.

"Українці відмовилися від продовження переговорів у Стамбулі, а європейці відмовляються від усіх контактів, хоча Росія відкрита до діалогу", — сказав Ушаков.

За його словами, одним із ключових пунктів розмови був статус України в НАТО. Він підтвердив, що американська сторона цікавилася позицією Кремля щодо цього питання.

Ушаков додав, що документи, які представила делегація США, були детально проаналізовані російською стороною. Кремль передав свої зауваження і пропозиції.

