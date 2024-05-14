В Кремле раскрыли, является ли новая должность Шойгу его понижением

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Сергей Шойгу после увольнения с поста министра обороны, получил крупный государственный пост, так как был назначен главой Совбеза РФ.

Дмитрий Песков

При этом Песков заявил, что неуместно говорить о том, что Шойгу понизили в должности.

"Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромную роль для страны", — заявил Песков журналистам.

Кроме того, спикер кремлевского диктатора особо подчеркнул, что руководитель Совбеза находится в постоянном прямом контакте с главой Кремля Владимиром Путиным и несет большую ответственность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу был отправлен в отставку. Впрочем, он не ушел из политической жизни РФ, а возглавил Совбез вместо Николая Патрушева. Как считают эксперты, таким образом, кремлевский диктатор Владимир Путин решил ослабить самого Патрушева, который контролировал всех силовиков и готовил своего сына в приемники Путину.

В то же время, должность министра обороны получил на тысячу процентов человек Путина Андрей Белоусов. Он уже получил от генералов унизительное прозвище "бухгалтер". Эксперты прогнозируют, что вскоре генералы устроят бунт против него, так как не захотят отчитываться за "каждую копейку" и начнут жаловаться Путину на нового министра.

Впрочем, есть мнение, что Белоусов точно умнее Шойгу и сделает все для того, чтобы перенаправить все коррупционные потоки на производство оружия и обеспечения армии, что для Украины не очень хорошая новость, поскольку армия террористов будет еще лучше вооружена.



