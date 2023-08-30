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В Кремле рассказали, что авиакатастрофа с Пригожиным могла быть умышленной

Представитель президента РФ Дмитрий Песков не исключает умышленное убийство Пригожина.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что падение самолета Пригожина на котором находилось 10 человек могло быть организовано намеренно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле рассказали, что авиакатастрофа с Пригожиным могла быть умышленной

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

23 августа самолет Пригожина совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Во время полета самолет разбился, а все десять пассажиров, включая лидера вагнеровцев Евгения Пригожина, погибли. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время следственный комитет РФ проводит расследование и оценивает различные варианты авиакрушения самолета.


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"Очевидно, что рассматриваются разные версии, в том числе версия — вы понимаете, о чем мы говорим — скажем, умышленное убийство", — сказал Дмитрий Песков.

Кремлевский чиновник также подчеркнул, что это российское расследование и о международном вмешательстве не может быть и речи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политолог считает Пригожина живым. По его словам, лидер вагнеровцев знал о планах Кремля ликвидировать его, поэтому посадил на самолет своего двойника. Эксперт утверждает, что после того, как следственный комитет РФ подтвердил смерть Пригожина с помощью анализа ДНК, Путин понял, что лидер вагнеровцев жив, поэтому не пошел на его похороны. Кроме того, политолог отмечает, что теперь Пригожин будет мстить Путину. СМИ также утверждают, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имел план "Б" на случай своей гибели. Он касается Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах сделали новое сообщение о гибели Пригожина. Американские официальные лица все более уверены, что Евгений Пригожин погиб во время падения самолета в России.




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Источник: https://t.me/rian_ru/213625
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