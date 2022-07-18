В Кремле рассказали о временных рамках войны в Украине

Президент России Владимир Путин не установил каких-то определённых временных рамок боевых действий российской армии в Украине. Перед войсками он поставил главную задачу — "эффективность выполнения операции". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью гостелерадио Ирана заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

При этом Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что российские захватчики пытаются оккупировать украинские города и села "очень аккуратно", не причиняя вред местному населению. Оккупанты исключают удары по гражданским объектам.

"…вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре…", — утверждал он.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и Кремль не объявлял Киеву войну, а назвал свои действия "спецоперацией" для якобы "демилитаризации" и "денацификации".

Противник обстреливал не только военные, а и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе из-за россиян погибли более 20 тысяч человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — с приближением холодов власти заговорили о новой волне вынужденных переселенцев в Украине: эксперты рассказали в эксклюзивном интервью, почему нужна принудительная эвакуация – в чем опасность, есть ли предпосылки, что украинцев готовят к новой потери украинских городов.

Также издание "Комментарии" сообщало — теперь не до Украины: Рамзан Кадыров, который грозился взять Польшу и дойти до Берлина, просит Путина побыстрее поставить ПВО в Чечню.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!