Кремль ищет дополнительные средства для финансирования войны против Украины – деньги будут искать в карманах россиян.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россиянам советуют покупать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, избегая покупки валюты. Такой совет дал заместитель министра финансов, объясняя это как "надежный инструмент сбережения". Однако фактически, как отметили в Центре, таким образом российские власти пытаются залатать рекордный дефицит бюджета и дальше финансировать войну на средства граждан.

"По плану правительства РФ, дыры в казне будут перекрывать долгом: в 2025–2028 годах минфин России собирается ежегодно наращивать госдолг на триллионы рублей, тогда как расходы на войну растут, доходы — падают под давлением санкций. ОФЗ становятся критично нужными для режима: чем больше люди "вкладываются" в эти бумаги, тем дольше Кремль может тянуть войну", — пояснили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что отказ от валюты и совет "держать золото" и перевод сбережений в госдолг являются элементами мобилизационной экономики и финансового давления на население. Риски для вкладчиков состоят в инфляции, валютных ограничениях, возможных "заморозках" и усилении контроля за частными средствами. Формула Кремля проста: "все для фронта" — ценой благосостояния своих граждан.

В Центре сообщили, что из-за падения доходов по нефти и газу в России пытаются найти ресурсы для продолжения войны. Это, как объясняют аналитики ЦПД, указывает на отсутствие намерений завершать войну.

"Нынешний призыв скупать ОФЗ – продолжение практики перекачки ресурсов из карманов людей в военную машину кремля", – пояснили в ЦПД.

