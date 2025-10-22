logo

BTC/USD

108626

ETH/USD

3830.07

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле решили забрать у россиян последнее: что предлагает власть РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле решили забрать у россиян последнее: что предлагает власть РФ

За продолжение войны против Украины заплатят россияне

22 октября 2025, 17:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кремль ищет дополнительные средства для финансирования войны против Украины – деньги будут искать в карманах россиян.

В Кремле решили забрать у россиян последнее: что предлагает власть РФ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россиянам советуют покупать облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, избегая покупки валюты. Такой совет дал заместитель министра финансов, объясняя это как "надежный инструмент сбережения". Однако фактически, как отметили в Центре, таким образом российские власти пытаются залатать рекордный дефицит бюджета и дальше финансировать войну на средства граждан.

"По плану правительства РФ, дыры в казне будут перекрывать долгом: в 2025–2028 годах минфин России собирается ежегодно наращивать госдолг на триллионы рублей, тогда как расходы на войну растут, доходы — падают под давлением санкций. ОФЗ становятся критично нужными для режима: чем больше люди "вкладываются" в эти бумаги, тем дольше Кремль может тянуть войну", — пояснили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что отказ от валюты и совет "держать золото" и перевод сбережений в госдолг являются элементами мобилизационной экономики и финансового давления на население. Риски для вкладчиков состоят в инфляции, валютных ограничениях, возможных "заморозках" и усилении контроля за частными средствами. Формула Кремля проста: "все для фронта" — ценой благосостояния своих граждан.

В Центре сообщили, что из-за падения доходов по нефти и газу в России пытаются найти ресурсы для продолжения войны. Это, как объясняют аналитики ЦПД, указывает на отсутствие намерений завершать войну.

"Нынешний призыв скупать ОФЗ – продолжение практики перекачки ресурсов из карманов людей в военную машину кремля", – пояснили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные РФ жалуются на указания Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid06gbPQaya88g2MrmBcWhXtbUakzqhHHPw2EbWCWcfuPPfQQfR1cXuuUXAqeEfoXScl
Теги:

Новости

Все новости