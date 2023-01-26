В Кремле резко отреагировали на обидные слова Владимира Зеленского о Путине

В Кремле не смогли не отреагировать на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что его не интересуют переговоры с Путиным, потому что он "никто". Ответ Кремле озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он попытался парировать, что Владимир Зеленский "сам давно перестал быть возможным оппонентом" для президента РФ.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне" – заявил главный рупор Кремля.

Стоит отметить, обидные слова в адрес российского диктатора президент Украины Владимир Зеленский произнёс во время интервью "Sky News". Журналиста опросила Владимира Зеленского высказать мнение – может ли встреча с Владимиром Путина привести к окончанию войны и стремиться ли сам украинский лидер к такой встрече. На это Зеленский заявил, что ему это не интересно, не интересно просто говорить, ведь непонятно, кто принимает решения в России, а самого Путина Зеленский назвал "никем".

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