В Кремле с сарказмом отреагировали на визит Байдена в Украину

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал с сарказмом визит американского президента Байдена в Украину. Уже традиционно кремлевский политик обозвал Украину и ее руководство и обвинил союзников Украины. А еще — заговорил об эмиграции украинцев, забыв сказать, что именно из-за войны России тысячи людей потеряли свои дома и родных. Свое очередное безумное заявление он изложил в своем Телеграмме.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев поспешил похвастаться, что Байден якобы получил гарантии безопасности от РФ и только тогда поехал в Украину. По его безумной версии, поставки оружия для Украины "дают возможность зарабатывать ВПК натовских стран". Кроме этого, он заявил, что якобы поставки позволяют еще и "воровать оружие для продажи террористам по всему миру".

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"Байден, предварительно получив гарантии безопасности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа", — написал Медведев.

Кремлевский политик заявил об активной эмиграции украинцев, приведя свою статистику, назвав нашу страну "образование". Но Медведев забыл сказать, что именно аннексия Крыма и Донбасса, полномасштабное вторжение России, обстрелы мирного населения являются главной причиной эмиграции украинцев. Именно из-за них люди потеряли свою семью и дома.

"А насчет народа… Здесь сложнее. Недавно разговаривал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам разных экспертов, выехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек, поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, ныне 20-25 млн человек, не более, и она имеет тенденцию к сокращению, так что танки и снаряды важны. , конечно. Но люди, безусловно, важнее. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", — написал кремлевский политик.

Напомним, что "Комментарии" написали о том, что в Белом доме связывались с Россией перед визитом Байдена в Украину.