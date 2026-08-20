В Кремле заявили, что пока не видят оснований для оптимизма в вопросе мирного урегулирования войны против Украины. Об этом российским пропагандистским СМИ сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По его словам, причиной отсутствия прогресса якобы является позиция Киева. При этом представитель Кремля традиционно не уточнил, какие именно действия или требования украинской стороны Москва считает препятствием для возможного урегулирования.

Песков также заявил, что Россия якобы ценит усилия государств, которые "искренне" стремятся способствовать мирному процессу. Впрочем, по его оценке, таких стран пока немного.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений возможных дипломатических контактов и международных инициатив, направленных на прекращение войны. Однако в Кремле признают, что конкретных договоренностей о новых встречах пока нет.

В частности, Песков сообщил, что точные даты возможного визита в Россию представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера до сих пор не определены.

Таким образом, Москва одновременно демонстрирует готовность обсуждать международные усилия по урегулированию, но при этом продолжает возлагать ответственность за отсутствие прогресса на Украину.

Подобная риторика Кремля уже давно стала частью его публичной позиции: Россия заявляет о необходимости переговоров, параллельно выдвигая собственные условия и обвиняя Киев в нежелании идти на компромисс.

Пока же конкретики относительно новых контактов между представителями Москвы и потенциальными посредниками нет. Даже возможный визит Уиткоффа и Кушнера остается без определенных сроков, что лишь подчеркивает отсутствие ясности вокруг дальнейшего переговорного трека.

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