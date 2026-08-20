У Кремлі зробили нову заяву про мир з Україною

У Кремлі заявили, що поки що не бачать підстав для оптимізму у питанні мирного врегулювання війни проти України. Про це російським пропагандистським ЗМІ повідомив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За його словами, причиною відсутності прогресу нібито є позиція Києва. При цьому представник Кремля традиційно не уточнив, які саме дії чи вимоги української сторони Москва вважає за перешкоду для можливого врегулювання.

Пєсков також заявив, що Росія нібито цінує зусилля держав, які "щиро" прагнуть сприяти мирному процесу. Втім, за його оцінкою, таких країн поки що небагато.

Заява прозвучала на тлі обговорень можливих дипломатичних контактів та міжнародних ініціатив, спрямованих на припинення війни. Однак у Кремлі визнають, що конкретних домовленостей щодо нових зустрічей поки що немає.

Зокрема, Пєсков повідомив, що точні дати можливого візиту до Росії представників США Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера досі не визначені.

Таким чином, Москва одночасно демонструє готовність обговорювати міжнародні зусилля щодо врегулювання, але продовжує покладати відповідальність за відсутність прогресу на Україну.

Подібна риторика Кремля вже давно стала частиною його публічної позиції: Росія заявляє про необхідність переговорів, паралельно висуваючи власні умови та звинувачуючи Київ у небажанні йти на компроміс.

Поки що конкретики щодо нових контактів між представниками Москви та потенційними посередниками немає. Навіть можливий візит Віткоффа та Кушнера залишається без певних термінів, що лише підкреслює відсутність ясності навколо подальшого переговорного треку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — РФ тріщить: у США розповіли, чи готова тепер Москва погодитися на заморожування фронту.



