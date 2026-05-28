Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не передавал ни одного послания президенту США Дональду Трампу через американского госсекретаря Марко Рубио.

Юрий Ушаков прокомментировал слова Рубио о передаче сообщения от Путина к Трампу через главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Нет, никакого послания не передавалось", – заявил Ушаков.

В то же время Ушаков подтвердил, что Россия действительно передала США информацию о намерении наносить "систематические удары" по Киеву. По его словам, эти сигналы были направлены американской стороне "соответствующими каналами". Представитель Кремля также добавил, что Россия не получила ответа от США на эти предупреждения.

Напомним, что ранее Марк Рубио утверждал, что Путин якобы попросил Лаврова связаться с ним и передать определенное сообщение Дональду Трампу. По словам госсекретаря США, он выполнил эту просьбу после переговоров с российской стороной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная диплотка Европейского Союза Кая Каллас заявила, что посольство США единственным покинуло Киев из-за угроз России. Однако в американском посольстве отреагировали на эту информацию и отрицали ее. В сообщении отметили, что "посольство США открыто, никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения о другом неправдивы".

Также "Комментарии" писали, что Кремль озвучил Украине новый ультиматум по мирным переговорам. Юрий Ушаков заявил, что переговоры между Украиной и Россией не будут продвигаться без вывода ВСУ из Донецкой и Луганской областей.