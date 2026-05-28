У Кремлі зробили нову заяву про послання Путіна до Трампа щодо війни в Україні

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не передавав жодного послання президенту США Дональд Трамп через американського держсекретаря Марко Рубіо.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков прокоментував слова Рубіо про передачу повідомлення від Путіна до Трампа через очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Ні, ніякого послання не передавалося", — заявив Ушаков.

Водночас Ушаков підтвердив, що Росія дійсно передала США інформацію про намір завдавати "систематичних ударів" по Києву. За його словами, ці сигнали були спрямовані американській стороні "відповідними каналами". Представник Кремля також додав, що наразі Росія не отримала відповіді від США на ці попередження.

Нагадаємо, що раніше Марко Рубіо стверджував, що Путін нібито попросив Лаврова зв’язатися з ним і передати певне повідомлення Дональду Трампу. За словами держсекретаря США, він виконав це прохання після переговорів із російською стороною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що головна диплотка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що посольство США єдиним покинуло Київ через погрози Росії. Однак у американському посольстві відреагували на цю інформацію та заперечили її. У повідомлені зазначили, що "посольство США відкрите, жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими".

Також "Коментарі" писали, що Кремль озвучив Україні новий ультиматум щодо мирних переговорів. Юрій Ушаков заявив, що переговори між Україною та Росією не просуватимуться без виведення ЗСУ з Донецької та Луганської областей.