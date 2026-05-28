У США відповіли, чи справді їхнє посольство таємно втекло з Києва після погроз РФ

Посольство США в Україні заявило, що продовжує роботу у Києві та не залишало столицю після нових погроз Росії щодо "системних ударів" по українській столиці. Так у дипломатичному представництві відреагували на заяву глави європейської дипломатії Каї Каллас.

Посольство США спростувало інформацію про виїзд з Києва. Фото з відкритих джерел

Кая Каллас повідомила, що всі європейські посольства залишаються в Києві, а американська місія нібито стала єдиною, яка виїхала зі столиці після заяв Кремля про можливі атаки на "центри ухвалення рішень". Однак у посольстві США в Україні цю інформацію назвали неправдивою.

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими", — йдеться в заяві.

У посольстві також підкреслили, що безпека громадян США залишається головним пріоритетом, тому американська сторона постійно оцінює ситуацію в Україні.

"Ми вкотре наголошуємо, що громадянам США не слід подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт", — додали в американському посольстві.

Речник МЗС України Георгій Тихий раніше також заперечив інформацію про евакуацію американської дипмісії. За його словами, частина дипломатів тимчасово залишала Київ перед масованою російською атакою минулими вихідними, однак це не означало закриття посольства.

