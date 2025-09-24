"Спецоперация на Украине", как Кремль называет полномасштабную войну против Украины – это одно, а то, что происходит вокруг России, — это война, которую российская сторона должна выиграть. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Идет война. СВО – это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война", — заявил Песков.

Во время беседы главный рупор Кремля отметил, что Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта в Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом. Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо для обеспечения интересов России. При этом о каких именно интересов и в чем они состоят спикер не рассказал.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле назвали "голословными" заявления правительства Дании, в котором не исключили причастности России к инциденту с дронами, которые обнаружили вблизи аэропорта Копенгагена. Как передает портал "Комментарии", уже традиционно позицию Москвы озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска все более нагло ведут себя в отношении Европы, и страна-агрессор может усиливать эту тактику и дальше.

По мнению военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, РФ не пытается раздражать НАТО, а стремится вынудить европейские страны отказаться от поддержки Украины. Об этом он заявил в интервью Главреду.

Свитан объяснил, что в Кремле хорошо осознают: благодаря помощи Европы Украина способна выполнить свою задачу – остановить российские войска, нанести им значительные потери, а через три-четыре года вернуть свои территории, в частности Крым и сухопутный коридор, ведь именно их освободить легче всего.



