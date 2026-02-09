В Кремле сделали заявление о договоренностях Путина и Трампа по Украине в "духе" Анкориджа

Рубрики
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности, достигнутые между РФ и США во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, остаются в силе и могут повлиять на процесс урегулирования войны России против Украины.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал состояние российско-американских отношений после переговоров на Аляске и отреагировал на вопросы журналистов относительно заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ранее сказавшего, что "дух Анкориджа мертв".
Песков воздержался от детальных комментариев о содержании договоренностей между США и РФ, которые якобы были достигнуты на Аляске. Однако представитель Кремля настаивает, что именно в них якобы заложена позиция Москвы относительно окончания войны против Украины.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже прошла 15 августа. Несмотря на громкие заявления сторон, никакие официальные соглашения по ее итогам подписаны не были, а детали переговоров остаются закрытыми.
