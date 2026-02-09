В Кремле сделали заявление о договоренностях Путина и Трампа по Украине в "духе" Анкориджа

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности, достигнутые между РФ и США во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, остаются в силе и могут повлиять на процесс урегулирования войны России против Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал состояние российско-американских отношений после переговоров на Аляске и отреагировал на вопросы журналистов относительно заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ранее сказавшего, что "дух Анкориджа мертв".

"Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Этот набор достижений пониманий он и есть дух Анкориджа", — пояснил Песков, что такое "дух" Анкориджа и возразил словам Лаврова.

Песков воздержался от детальных комментариев о содержании договоренностей между США и РФ, которые якобы были достигнуты на Аляске. Однако представитель Кремля настаивает, что именно в них якобы заложена позиция Москвы относительно окончания войны против Украины.

"Вдаваться в детали мы не хотим, не занимаемся какой-либо публичной мегафонной дипломатией в данном случае, но очевидно, что эти понимания являются краеугольными, и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв в переговорах по Украине", — заявил Песков.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже прошла 15 августа. Несмотря на громкие заявления сторон, никакие официальные соглашения по ее итогам подписаны не были, а детали переговоров остаются закрытыми.

