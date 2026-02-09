У Кремлі зробили заяву про домовленості Путіна та Трампа щодо України в "дусі" Анкориджа

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що домовленості, досягнуті між РФ та США під час зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Анкориджі, залишаються чинними та можуть вплинути на процес врегулювання війни Росії проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу прокоментував стан російсько-американських відносин після переговорів на Алясці та відреагував на питання журналістів щодо заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який раніше сказав, що "дух Анкориджа мертвий".

"Є ціла низка розуміння, які були досягнуті в Анкориджі. Цей набір порозумінь, який був досягнутий, він і є дух Анкориджа", — пояснив Пєсков, що таке "дух" Анкориджа та заперечив слова Лаврова.

Пєсков утримався від детальних коментарів щодо змісту домовленостей між США та РФ, які нібито були досягнуті на Алясці. Однак речник Кремля наполягає, що саме в них закладена позиція Москви щодо закінчення війни проти України.

"Вдаватися в деталі ми не хочемо, не займаємося якоюсь публічною мегафонною дипломатією в даному випадку, але очевидно, що ці розуміння, є наріжними, і саме ці розуміння здатні зрушити процес врегулювання, дозволити вийти на прорив у переговорах щодо України", — заявив Пєсков.

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі відбулася 15 серпня. Попри гучні заяви сторін, жодних офіційних угод за її підсумками підписано не було, а деталі переговорів залишаються закритими.

