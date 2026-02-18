В Москве вновь дали понять, что не намерены на замораживание войны. Более того, в РФ считают, что такой сценарий есть удобным для Украины и Запада, но никак не для Москвы. Соответствующее заявление сделал спикер МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь МИД РФ заявила, что, если Запад ждет паузы "СВО", ради перевооружения Киева, то пусть у себя поищут таких дураков.

При этом стоит отметить, что второй день переговоров в Женеве закончился очень быстро. В итоге 18 февраля переговоры продлились не более двух часов.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский подтвердил завершение переговоров.

"Переговоры в Женеве продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми", – отметил главный переговорщик Путина.

Он добавил, что новая встреча относительно российско-украинкой войны состоится "в ближайшее время".

По ее словам, любые шаги, которые теоретически могут приблизить урегулирование, имеют значение. В то же время представитель внешнеполитического ведомства повторила традиционные для Кремля тезисы, обвинив Киев в якобы отсутствии реального стремления к миру и попытках воспрепятствовать переговорному процессу. При этом она не упомянула о предварительных ударах РФ по украинской территории и о требованиях Москвы, которые ранее критиковались как неприемлемые.

