В РФ жестко набросились на Украину после переговоров в Женеве: озвучена гадающая претензия

В Москве еще раз утверждают, что Киев якобы не демонстрирует готовности к мирному урегулированию

18 февраля 2026, 08:45
Клименко Елена

В России была озвучена первая официальная реакция на итоги стартового дня трехсторонних переговоров в Женеве. С заявлением выступила спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя ход встречи для пропагандистских медиа.

В РФ жестко набросились на Украину после переговоров в Женеве: озвучена гадающая претензия

Фото: из открытых источников

По ее словам, любые шаги, которые теоретически могут приблизить урегулирование, имеют значение. В то же время представитель внешнеполитического ведомства повторила традиционные для Кремля тезисы, обвинив Киев в якобы отсутствии реального стремления к миру и попытках воспрепятствовать переговорному процессу. При этом она не упомянула о предварительных ударах РФ по украинской территории и о требованиях Москвы, которые ранее критиковались как неприемлемые.

Напомним, что первый раунд консультаций в Женеве завершился накануне, однако российская делегация воздержалась от детальных комментариев по поводу хода дискуссий и возможных результатов. Никаких конкретных договоренностей публично не было озвучено.

Еще до начала встреч позицию Кремля очертил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что ожидать громких заявлений или прорывных решений по итогам контактов не стоит. Также он подчеркнул, что обсуждения, связанные с войной против Украины, будут проходить без доступа прессы в закрытом формате.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что НАТО готово нанести удары вглубь России, если Москва попытается вторгнуться в страны Балтии. Он отверг опасения по поводу быстрого захвата территорий на востоке региона, подчеркнув, что Эстония, Латвия и Литва способны отразить любые попытки агрессии. После этого, по его словам, последует решительная контратака по территории РФ.



