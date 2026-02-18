У Кремлі зробили заяву про паузу «СВО»

У Москві знову дали зрозуміти, що не мають наміру на заморожування війни. Більше того, в РФ вважають, що такий сценарій є зручним для України та Заходу, але аж ніяк не для Москви. Відповідну заяву зробив речник МЗС Росії Марія Захарова.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

Прес-секретар МЗС РФ заявила, що, якщо Захід чекає на паузу "СВО", заради переозброєння Києва, то нехай у себе пошукають таких дурнів.

При цьому слід зазначити, що другий день переговорів у Женеві закінчився дуже швидко. У результаті 18 лютого переговори тривали трохи більше двох годин.

Глава російської делегації під час переговорів Володимир Мединський підтвердив завершення переговорів.

"Переговори у Женеві тривали близько двох годин, були важкими, але діловими", – зазначив головний переговорник Путіна.

Він додав, що нова зустріч щодо російсько-української війни відбудеться "найближчим часом".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії було озвучено першу офіційну реакцію на підсумки стартового дня тристоронніх переговорів у Женеві. Із заявою виступила речник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи хід зустрічі для пропагандистських медіа.

За її словами, будь-які кроки, які теоретично можуть наблизити врегулювання, мають значення. Водночас представник зовнішньополітичного відомства повторила традиційні для Кремля тези, звинувативши Київ у нібито відсутності реального прагнення миру та спроб перешкодити переговорному процесу. При цьому вона не згадала про попередні удари РФ по українській території та про вимоги Москви, які раніше критикувалися як неприйнятні.

