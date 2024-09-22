В Кремле сердито смотрят на Португалию: Лиссабон передал Украине технику России

Россия пригрозила Португалии местью за передачу Украине вертолетов Ка-32. Власти Португалии доставили в Украину шесть машин, ранее использовавшихся для тушения пожаров. Кремль через пресс-секретарь МИД РФ Марию Захарову назвал действия Лиссабона "враждебными шагами".



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Португалия присоединилась к группе стран, поддерживающих Украину в войне против России. Европейская страна решила передать Украине вертолеты Ка-32, которые в 2006 году были закуплены у России. Помощь Португалии прокомментировали в Кремле, заявив о готовности к ответным действиям.

"Рассматриваем факт передачи этой авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг по отношению к нашей стране в русле преступного курса "коллективного Запада" по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта в Украине", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ раскритиковала Лиссабон и заявила, что Португалия помогая Украине теряет независимость и становится подвластной США.

"Такие действия Португалии свидетельствуют о практически полной потере внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях", – добавила Захарова.

В октябре 2022 года тогдашний глава Минобороны Португалии Хелена Каррейраш сообщила об отправке вертолетов в Украину. Однако социалистическое правительство премьер-министра Антонио Кошты, руководившее до апреля 2024 года, тогда не приняло этого решения. Однако теперь вертолеты оказались в Украине. Их транспортировка производилась наземным транспортом, а последняя доставка состоялась в сентябре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры. Захарова ответила.

Также "Комментарии" писали, что Россия пригрозила Украине после масштабной атаки дронов по РФ.