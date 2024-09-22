В Кремле сердито смотрят на Португалию: Лиссабон передал Украине технику России

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Slava Kot
Россия пригрозила Португалии местью за передачу Украине вертолетов Ка-32. Власти Португалии доставили в Украину шесть машин, ранее использовавшихся для тушения пожаров. Кремль через пресс-секретарь МИД РФ Марию Захарову назвал действия Лиссабона "враждебными шагами".
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Португалия присоединилась к группе стран, поддерживающих Украину в войне против России. Европейская страна решила передать Украине вертолеты Ка-32, которые в 2006 году были закуплены у России. Помощь Португалии прокомментировали в Кремле, заявив о готовности к ответным действиям.
Представитель МИД РФ раскритиковала Лиссабон и заявила, что Португалия помогая Украине теряет независимость и становится подвластной США.
В октябре 2022 года тогдашний глава Минобороны Португалии Хелена Каррейраш сообщила об отправке вертолетов в Украину. Однако социалистическое правительство премьер-министра Антонио Кошты, руководившее до апреля 2024 года, тогда не приняло этого решения. Однако теперь вертолеты оказались в Украине. Их транспортировка производилась наземным транспортом, а последняя доставка состоялась в сентябре.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры. Захарова ответила.
Также "Комментарии" писали, что Россия пригрозила Украине после масштабной атаки дронов по РФ.
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