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Ткачик Олеся
Известно, что 23 государства заявили о том, что риск возникновения ядерного конфликта достиг наивысших значений за последние годы. В то же время, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Запад почему-то не хочет идти на диалог по вопросу снижения напряжения в ядерной сфере.
Дмитрий Песков
При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что такая ситуация требует проведения углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на политико-дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации.
При этом он прокомментировал то, что Россия 16 мая запустила в космос противоспутниковый аппарат. По его словам, РФ действовала исключительно в соответствии и с международным правом и ничего не нарушает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия усилила свой ядерный шантаж в надежде запугать страны Запада ядерной войной. В частности, она начала учения по применению тактического ядерного оружия.
В то же время американские аналитики утверждают, что эти учения проводятся с единственной целью – запугать Запад и заставить его выполнять все российские ультимативные требования.
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