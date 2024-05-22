Известно, что 23 государства заявили о том, что риск возникновения ядерного конфликта достиг наивысших значений за последние годы. В то же время, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Запад почему-то не хочет идти на диалог по вопросу снижения напряжения в ядерной сфере.

Дмитрий Песков

"В целом эскалация напряженности на европейском континенте и в мировом масштабе, активная фаза региональных конфликтов, конечно, не добавляет стабильности и предсказуемости, потенциально опасна дальнейшей эскалацией напряженности, в том числе в ядерной сфере", — сказал Песков.

При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что такая ситуация требует проведения углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на политико-дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации.

"Но этот углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада", — заключил Песков.

При этом он прокомментировал то, что Россия 16 мая запустила в космос противоспутниковый аппарат. По его словам, РФ действовала исключительно в соответствии и с международным правом и ничего не нарушает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия усилила свой ядерный шантаж в надежде запугать страны Запада ядерной войной. В частности, она начала учения по применению тактического ядерного оружия.

В то же время американские аналитики утверждают, что эти учения проводятся с единственной целью – запугать Запад и заставить его выполнять все российские ультимативные требования.



