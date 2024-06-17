Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, российский подход к мирному урегулированию в Украине изложен президентом России на встрече с руководством МИД.

Дмитрий Песков

То есть, по мнению Пескова, подход российской стороны вполне прозрачен и последователен. Как добавил спикер, этот подход хорошо знают, в том числе, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким образом Песков ответил на просьбу российских журналистов прокомментировать заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о возможности участия России в следующей международной конференции по Украине.

Также Песков заявил, что Россия примет во внимание позицию стран, которые взаимодействуют с Москвой, но подписали итоговую декларацию конференции по Украине, при этом такое решение не испортит двусторонние отношения.

При этом он обратил внимание на то, что якобы очень много участников говорили, что урегулировать конфликт невозможно без участия в переговорах России.

Также спикер кремлевского диктатора утверждает, что Россия будет продолжать работать со всеми странами, которые готовы это делать.

"Это позиция нашего президента, он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений. Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил в конце прошлой недели президент Путин",

Песков.

— сказал

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии 15-16 июня прошел Глобальный саммит мира, который Россия вместе с Китаем пытались сорвать. При этом участники саммита высказали приверженность территориальной целостности Украины.

Также известно, что Путин назвал свои условия для мира в Украине.



