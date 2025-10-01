В Кремле снова унизили Трампа: что сказали об угрозах президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "немного угрожала" Соединенным Штатам, поэтому он отправил атомные лодки к ее границам. На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, усомнившийся в словах Трампа об атомных субмаринах.

Дмитрий Медведев на платформе X опубликовал англоязычное сообщение, где выразил свою реакцию по угрозам Трампа, который заявил, что отправил в сторону России "самое смертоносное оружие из всех, что когда-либо были созданы" — атомные подлодки. Также Трамп назвал Медведева "глупым человеком Путина".

Однако, по мнению бывшего президента России, американские субмарины не находятся у российских границ.

"Новый эпизод триллера "Ядерные подводные лодки для постов на X". Трамп вновь вспомнил о подлодках, которые он якобы "отправил к русским берегам", настаивая, что они "очень хорошо спрятаны". Как говорится, тяжело найти черного кота в темной комнате, особенно если его там нет", — написал Медведев.

Напомним, что Медведев не в первый раз реагирует на заявления Трампа. В частности, российский политик критиковал американского президента за попытку получить Нобелевскую премию мира, а также угрожал применением ядерного оружия.

