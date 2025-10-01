logo

В Кремле снова унизили Трампа: что сказали об угрозах президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле снова унизили Трампа: что сказали об угрозах президента США

Трамп пригрозил РФ отправкой ядерных субмарин США, а в ответ получил насмешки от Медведева.

1 октября 2025, 08:46
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "немного угрожала" Соединенным Штатам, поэтому он отправил атомные лодки к ее границам. На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, усомнившийся в словах Трампа об атомных субмаринах.

В Кремле снова унизили Трампа: что сказали об угрозах президента США

Медведев унизил Трампа. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев на платформе X опубликовал англоязычное сообщение, где выразил свою реакцию по угрозам Трампа, который заявил, что отправил в сторону России "самое смертоносное оружие из всех, что когда-либо были созданы" — атомные подлодки. Также Трамп назвал Медведева "глупым человеком Путина".

Однако, по мнению бывшего президента России, американские субмарины не находятся у российских границ.

"Новый эпизод триллера "Ядерные подводные лодки для постов на X". Трамп вновь вспомнил о подлодках, которые он якобы "отправил к русским берегам", настаивая, что они "очень хорошо спрятаны". Как говорится, тяжело найти черного кота в темной комнате, особенно если его там нет", — написал Медведев.

Напомним, что Медведев не в первый раз реагирует на заявления Трампа. В частности, российский политик критиковал американского президента за попытку получить Нобелевскую премию мира, а также угрожал применением ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев откровенно пригрозил странам Европы. По его словам, Россия будет преследовать "всеми возможными способами" европейцев, которые решатся передать замороженные российские активы Украине.

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил Австрии из-за возможности страны присоединиться к блоку НАТО.



Источник: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1973113164507336790
