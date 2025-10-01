У Кремлі знову принизили Трампа: що сказали про погрози президента США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "трохи погрожувала" Сполученим Штатам, тому він відправив атомні човни до її кордонів. На ці заяви відреагував заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, який засумнівався у словах Трампа про атомні субмарини.

Медведєв принизив Трампа. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв на платформі X опублікував англомовний допис, де висловив свою реакцію щодо погроз Трампа, який заявив, що відправив у бік Росії "найсмертоноснішу зброю з усіх, що коли-небудь були створені" — атомні підводні човни. Також Трамп назвав Медведєва "дурною людиною Путіна".

Однак, на думку колишнього президента Росії, американські субмарини не знаходяться біля російських кордонів.

"Новий епізод трилера "Ядерні підводні човни для постів на X". Трамп знову згадав про підводні човни, які він нібито "відправив до російських берегів", наполягаючи, що вони "дуже добре заховані". Як то кажуть, важко знайти чорного кота в темній кімнаті, особливо якщо його там немає", — написав Медведєв.

Нагадаємо, що Медведєв не вперше реагує на заяви Трампа. Зокрема російський політик критикував американського президента за намагання отримати Нобелівську премію миру, а також погрожував застосуванням ядерної зброї.

