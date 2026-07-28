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Недилько Ксения
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на очередном брифинге озвучил ряд заявлений, касающихся как ведения войны против Украины, так и преодоления масштабной внутриэкономической кризисной ситуации внутри Российской Федерации.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
В частности, пресс-секретарь российского диктатора в очередной раз прибег к традиционным обвинениям в адрес руководства Украины. Он подчеркнул, что для Москвы остается первоочередной задачей полное устранение рисков безопасности, которыми Кремль привычно оправдывает свои военные преступления.
Кроме агрессивных выпадов в сторону соседнего государства, значительная часть выступления Пескова была посвящена серьезным финансовым и логистическим проблемам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Несмотря на то, что руководство компании декларирует готовность самостоятельно урегулировать убытки предпринимателей, в Кремле не спешат выделять бюджетные средства для спасения интернет-гиганта.
По словам представителя Кремля, в настоящее время власти ограничиваются лишь мониторингом ситуации и коммуникацией с топменеджментом компании, не переходя к реальным шагам.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Fire Point анонсировал возможные удары по российским складам Ozon.