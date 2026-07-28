В Кремле требуют «уничтожить угрозу» из Киева – заявление Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на очередном брифинге озвучил ряд заявлений, касающихся как ведения войны против Украины, так и преодоления масштабной внутриэкономической кризисной ситуации внутри Российской Федерации.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В частности, пресс-секретарь российского диктатора в очередной раз прибег к традиционным обвинениям в адрес руководства Украины. Он подчеркнул, что для Москвы остается первоочередной задачей полное устранение рисков безопасности, которыми Кремль привычно оправдывает свои военные преступления.

"Террористическую угрозу со стороны Киева нужно предотвратить и окончательно уничтожить, — объявил представитель российского лидера, пытаясь аргументировать необходимость продолжения боевых действий. — Террористическая активность Киева подтверждает востребованность успешного проведения и завершения СВО".

Кроме агрессивных выпадов в сторону соседнего государства, значительная часть выступления Пескова была посвящена серьезным финансовым и логистическим проблемам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Несмотря на то, что руководство компании декларирует готовность самостоятельно урегулировать убытки предпринимателей, в Кремле не спешат выделять бюджетные средства для спасения интернет-гиганта.

"В Кремле назвали беспрецедентными планы Wildberries по помощи пострадавшим продавцам, — констатировал пресс-секретарь, сразу очертив текущие рамки государственного участия в решении этой проблемы. – Никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось".

По словам представителя Кремля, в настоящее время власти ограничиваются лишь мониторингом ситуации и коммуникацией с топменеджментом компании, не переходя к реальным шагам.

"Что касается помощи компании: в целом эта ситуация, конечно, на контроле у правительства, там осуществляется диалог, — резюмировал Дмитрий Песков, констатировав отсутствие реальных механизмов выхода из кризиса. — Пока никаких конкретных решений на этот счет не принималось".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Fire Point анонсировал возможные удары по российским складам Ozon.