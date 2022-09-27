В Кремле уже определились, кого поставят во главе аннексированных украинских территорий

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может возглавить новый федеральный округ, незаконно образованный из оккупированных территорий Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские "Ведомости".

Референдум в оккупации. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, после проведения так называемых "референдумов" Кремль может пойти на то, чтобы создать новый федеральный округ, в состав которого войдут незаконно присоединенные территории Украины вместе с ранее аннексированным Крымом, рассказали "Ведомостям" собеседник в Совете Федерации и близкий к "правительству" Крыма источник.

Возглавить этот округ, по словам источников, близких к администрации президента, может экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Новый округ получит название Крымский. Один из собеседников газеты рассказал, что решение по Рогозину будет принято совсем скоро, и "оно с большой вероятностью будет положительным".

Стоит отметить, что Рогозин был отправлен в отставку с поста главы "Роскосмоса", где он провел четыре года, в июле 2022 года. После этого в Кремле сообщили, что со временем он "будет трудоустроен".

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