Возможная поставка крылатых ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого Дональда Трампа. Такое заявление российским пропагандистам сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Трамп и Медведев. Фото: из открытых источников

Бывший президент России выразил надежду, что заявления президента США по этим ракетам останутся очередной пустой угрозой.

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Эту угрозу он рассматривает как инструмент давления на Москву и планирует обсудить ее непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту президентского самолета Air Force 1, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Трамп подтвердил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским потребности украинской армии. По словам Трампа, США могут прислать Украине ракеты Tomahawk "если эта война не будет урегулирована".

"Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk...", – заявил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава представительства Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что обсуждение о возможном предоставлении американских ракет Tomahawk должно послать сигнал России. Об этом Гетьманчук заявила в интервью агентству AFP.

Глава представительства сказала, что не имеет дополнительной информации относительно сообщений о том, что Трамп сейчас рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk – ракет большой дальности, которые могут поражать цели в глубине России.



