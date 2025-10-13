Можливе постачання крилатих ракет Tomahawk до України може скінчитися погано для всіх, і насамперед для самого Дональда Трампа. Таку заяву російським пропагандистам зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Трамп та Медведєв. Фото: з відкритих джерел

Колишній президент Росії висловив сподівання, що заяви президента США щодо цих ракет залишаться черговою порожньою загрозою.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Трамп підтвердив, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським потреби української армії. За словами Трампа, США можуть надіслати Україні ракети Tomahawk "якщо ця війна не буде врегульована".

"Україна дуже потребує ракет Patriot. Вони хотіли б отримати ракети Tomahawk...", – заявив президент США.

Глава представництва сказала, що не має додаткової інформації щодо повідомлень про те, що Трамп зараз розглядає можливість постачання Україні Tomahawk – ракет великої дальності, які можуть вражати цілі у глибині Росії.



