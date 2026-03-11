logo

В Кремле вне себя от гнева: что пострадало в Иране в результате одного из ударов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле вне себя от гнева: что пострадало в Иране в результате одного из ударов

Москва обвиняет участников атаки в нарушении международного права и требует прекратить боевые действия

11 марта 2026, 11:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российское консульство в иранском городе Исфахан получило повреждения в результате одного из авиаударов, нанесенных по объекту неподалеку. Речь идет об атаке, которую могли осуществить США или Израиль по административному зданию провинции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Кремле вне себя от гнева: что пострадало в Иране в результате одного из ударов

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

По ее словам, инцидент произошел 8 марта во время удара по зданию администрации губернатора, расположенной рядом с российским дипломатическим учреждением. В результате взрывной волны пострадали помещения консульства.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, в служебных кабинетах и жилых квартирах сотрудников выбило стекла. Несколько работников дипломатической миссии получили удар взрывной волной, однако, по данным Москвы, серьезных травм удалось избежать.

В российском МИД заявили, что рассматривают произошедшее как грубое нарушение международного права. В частности, в ведомстве сослались на положения Венская конвенция о дипломатических отношениях и Венская конвенция о консульских отношениях, которые гарантируют неприкосновенность дипломатических миссий.

Москва потребовала от всех сторон конфликта соблюдать международные нормы и обеспечить безопасность дипломатических объектов. Российская сторона также призвала отказаться от любых действий, которые могут угрожать жизни и здоровью сотрудников дипломатических учреждений.

Кроме того, в МИД России выступили с призывом немедленно прекратить вооруженное противостояние и вернуться к переговорам, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим активно помогает Ирану в войне с США и Израилем, и может отправить туда свои войска. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.



