У Кремлі у нестямі від гніву: що постраждало в Ірані внаслідок одного з ударів

Російське консульство в іранському місті Ісфахан зазнало пошкоджень внаслідок одного з авіаударів, завданих по об'єкту неподалік. Йдеться про атаку, яку могли здійснити США чи Ізраїль адміністративною будівлею провінції. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

За її словами, інцидент стався 8 березня під час удару по будівлі адміністрації губернатора, розташованої поряд із російською дипломатичною установою. Внаслідок вибухової хвилі постраждали приміщення консульства.

Як уточнили у російському зовнішньополітичному відомстві, у службових кабінетах та житлових квартирах співробітників вибило шибки. Декілька працівників дипломатичної місії отримали удар вибуховою хвилею, проте, за даними Москви, серйозних травм вдалося уникнути.

У російському МЗС заявили, що розглядають те, що сталося, як грубе порушення міжнародного права. Зокрема, у відомстві послалися на положення Віденська конвенція про дипломатичні відносини та Віденська конвенція про консульські відносини, які гарантують недоторканність дипломатичних місій.

Москва зажадала від усіх сторін конфлікту дотримуватись міжнародних норм і забезпечити безпеку дипломатичних об'єктів. Російська сторона також закликала відмовитися від будь-яких дій, які можуть загрожувати життю та здоров'ю співробітників дипломатичних установ.

Крім того, у МЗС Росії виступили із закликом негайно припинити збройне протистояння та повернутися до переговорів, щоб не допустити подальшої ескалації напруженості у регіоні.

