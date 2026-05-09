В Кремле внезапно заговорили о встрече с Зеленским: у Путина сделали новое заявление

В Кремле вновь заговорили о возможности личной встречи между президентом Украины Владимир Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным. На этот раз соответствующий сигнал прозвучал из уст помощника президента РФ Юрия Ушакова. В комментарии российскому агентству ТАСС Ушаков заявил, что Путин якобы неоднократно подчеркивал свою готовность к контактам с Зеленским, если украинская сторона проявит инициативу.

Кремль.

"Путин не раз говорил, что если Зеленский хочет встречи, то он готов его принять", — сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны и дипломатического тупика между Киевом и Москвой. При этом ранее российские власти неоднократно делали противоречивые заявления о возможности переговоров с украинским руководством, одновременно выдвигая жесткие условия для любого диалога.

В последние месяцы Кремль усиливал риторику о необходимости признания Украиной “новых территориальных реалий”, что в Киеве категорически отвергают. На этом фоне слова Ушакова вызвали новую волну обсуждений о том, пытается ли Москва продемонстрировать готовность к переговорам перед Западом или же речь идет исключительно о политическом сигнале без реального содержания.

Украинская сторона пока официально не комментировала заявление представителя Кремля. Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что любые переговоры возможны только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подобные заявления Москвы могут быть частью дипломатической игры на фоне международного давления и попыток Кремля изменить восприятие России как стороны, не заинтересованной в мирном процессе.

