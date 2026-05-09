У Кремлі раптово заговорили про зустріч із Зеленським: у Путіна зробили нову заяву

У Кремлі знову заговорили про можливість особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Цього разу відповідний сигнал пролунав із вуст помічника президента РФ Юрія Ушакова. У коментарі російському агентству ТАРС Ушаков заявив, що Путін нібито неодноразово наголошував на своїй готовності до контактів із Зеленським, якщо українська сторона виявить ініціативу.

Кремль.

"Путін неодноразово говорив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то він готовий його прийняти", — сказав представник Кремля.

Заява прозвучала на тлі війни і дипломатичного безвиході між Києвом і Москвою. При цьому раніше російська влада неодноразово робила суперечливі заяви щодо можливості переговорів з українським керівництвом, одночасно висуваючи жорсткі умови для будь-якого діалогу.

Останніми місяцями Кремль посилював риторику про необхідність визнання Україною “нових територіальних реалій”, які категорично відкидають у Києві. На цьому тлі слова Ушакова викликали нову хвилю обговорень про те, чи намагається Москва продемонструвати готовність до переговорів перед Заходом, чи йдеться виключно про політичний сигнал без реального змісту.

Українська сторона поки що офіційно не коментувала заяву представника Кремля. Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що будь-які переговори можливі лише за умови дотримання суверенітету та територіальної цілісності України.

Подібні заяви Москви можуть бути частиною дипломатичної гри на тлі міжнародного тиску та спроб Кремля змінити сприйняття Росії як сторони, яка не зацікавлена у мирному процесі.

