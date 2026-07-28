Россия вновь заявила о якобы готовности к дипломатическому урегулированию войны против Украины, однако традиционно сопровождает подобные заявления условиями, которые Киев и его союзники считают неприемлемыми.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

С очередным заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва якобы никогда не отказывалась от политико-дипломатического пути урегулирования и готова рассматривать различные предложения и инициативы, если они будут соответствовать российскому видению ситуации.

Мария Захарова также заявила о необходимости достижения "взаимопонимания" между сторонами и вновь сослалась на прежние контакты между Россией и США, в частности упомянув договоренности, которые, по ее словам, обсуждались во время встречи на Аляске.

При этом российская сторона не отказалась от прежней риторики относительно условий завершения войны. Москва продолжает продвигать собственные требования, которые неоднократно подвергались критике со стороны Украины и западных государств как несовместимые с принципами суверенитета и территориальной целостности.

Подобные заявления звучат на фоне продолжающихся боевых действий и регулярных российских атак по территории Украины. Несмотря на декларации о готовности к переговорам, Кремль продолжает настаивать на выполнении своих условий, что существенно осложняет перспективы реального дипломатического урегулирования конфликта.

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