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У Кремлі знову заговорили про мир: Захарова зробила заяву, яка суперечить діям Росії

Москва знову запевняє у готовності до дипломатії, водночас продовжуючи просувати власні ультимативні вимоги

28 липня 2026, 11:32
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Кравцев Сергей

Росія знову заявила про нібито готовність до дипломатичного врегулювання війни проти України, проте традиційно супроводжує подібні заяви умовами, які Київ та його союзники вважають неприйнятними.

У Кремлі знову заговорили про мир: Захарова зробила заяву, яка суперечить діям Росії

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

Із черговою заявою виступила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. За її словами, Москва нібито ніколи не відмовлялася від політико-дипломатичного шляху врегулювання та готова розглядати різні пропозиції та ініціативи, якщо вони відповідатимуть російському баченню ситуації.

Марія Захарова також заявила про необхідність досягнення "порозуміння" між сторонами і знову послалася на колишні контакти між Росією та США, зокрема згадавши домовленості, які, за її словами, обговорювалися під час зустрічі на Алясці.

При цьому російська сторона не відмовилася від колишньої риторики щодо умов завершення війни. Москва продовжує просувати власні вимоги, які неодноразово піддавалися критиці з боку України та західних держав як несумісні із принципами суверенітету та територіальної цілісності.

Подібні заяви звучать на тлі бойових дій, що продовжуються, і регулярних російських атак по території України. Незважаючи на декларації про готовність до переговорів, Кремль продовжує наполягати на виконанні своїх умов, що суттєво ускладнює перспективи реального дипломатичного врегулювання конфлікту.

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