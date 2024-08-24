В Кремле воцарился страх: что испугало власть РФ

Украина наступлением на Курщине пытается показать Западу, что можно пересекать "красные линии" по ударам западным оружием вглубь территории РФ. И, похоже, Россия всерьез воспринимает эту угрозу, пишет The Washington Post.

ВСУ продолжают наносить удары по территории РФ. Фото из открытых источников

Как пишет издание, прорыв ВСУ через российскую оборону пересек "самую красную линию из всех". При этом реакция Кремля оказалась разительно пассивной, что только подтверждает иллюзорность всех угроз Путина.

Как отмечает издание, Владимир Зеленский на фоне наступления ВСУ в Курской области систематически призывает снять ограничения США, запрещающие использовать западное оружие для дальнобойных ударов по целям России.

Один из источников издания заявил, что российское руководство очень серьезно воспринимает возможность использования американского и западного оружия для ударов вглубь России, но пока неясно, было ли принято Кремлем решение, как реагировать на такие угрозы.

При этом, как отмечает WP, украинское наступление в Курской области "не изменило фундаментального баланса в войне".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.