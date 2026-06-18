В Кремле впервые отреагировали на атаку на Москву: вспомнили о переговорах с Зеленским

Кремль впервые отреагировал на масштабную атаку беспилотников на Москву, состоявшуюся в ночь на 18 июня. После продолжительного молчания представители российских властей заявили, что подобные удары якобы усложняют перспективы прямых контактов между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Российские журналисты спросили помощника Путина Юрия Ушакова, "имеет ли настроение" после того, как украинские дроны атаковали Москву, а также якобы ударили по автобусу в Брянской области, что было опровергнуто Украиной. В ответ представитель Кремля коротко указал, что это усложняет возможные переговоры между Зеленским и Путиным.

"Это все не приближает личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом", — подчеркнул Ушаков.

Также Ушаков добавил, что Путин уже не раз говорил условия встречи с Зеленским.

"Мне кажется, все очевидно", – добавил Ушаков.

Его комментарий стал первой официальной реакцией Кремля на атаку по Москве. До этого российские власти ограничивались сообщениями о работе противовоздушной обороны и последствиях атаки.

Массированная атака на Москву стала одной из самых больших за все время полномасштабной войны. По заявлению мэра столицы РФ Сергея Собянина, российское ПВО якобы перехватило 194 беспилотника, направлявшихся в город. Одной из главных целей атаки стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня. После ударов на территории предприятия разразился масштабный пожар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сделает Кремль после самой большой атаки на Москву: аналитики назвали роковой выход для РФ.

Также "Комментарии" писали, что помощник Путина Юрий Ушаков жалуется, что Трампа "накачали" вредными идеями на саммите G7.