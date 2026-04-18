logo

BTC/USD

76251

ETH/USD

2365.17

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле вспыхнул внутренний раскол: что стало причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле вспыхнул внутренний раскол: что стало причиной

Бизнес бьет тревогу, элиты нервничают, блогеры идут вразнос: Кремль теряет контроль над ситуацией

18 апреля 2026, 17:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская политическая система сталкивается с нарастающим внутренним напряжением на фоне войны и ужесточения контроля над обществом. Как сообщает Bild, в стране усиливаются признаки кризиса, затрагивающего как экономику, так и управленческую вертикаль.

В Кремле вспыхнул внутренний раскол: что стало причиной

Кремль. Фото: из открытых источников

Одним из ключевых факторов стала масштабная интернет-цензура. Попытки ограничить доступ к популярным платформам, включая Telegram, вызвали серьезные сбои в бизнес-процессах. Российские компании сообщают о нарушении коммуникаций, проблемах с платежами и общей дестабилизации цифровой инфраструктуры.

Даже ранее лояльные публичные фигуры начали открыто выражать недовольство. На этом фоне в экспертной среде звучат предупреждения о системных рисках. 

Политолог Татьяна Становая отмечает, что совокупность кризисов формирует угрозу устойчивости режима. По ее оценке, ситуация напоминает нарастающий внутренний раскол.

Дополнительное напряжение создают публичные демарши инфлюэнсеров. Блогер Виктория Боня в резонансном обращении заявила, что реальные проблемы не доходят до главы государства, поскольку окружение боится говорить правду.

В России власти пытаются объяснить ограничения необходимостью "безопасности в условиях войны", однако длительный характер конфликта усиливает усталость общества. На этом фоне фиксируется снижение доверия к руководству страны.

Реакция Кремля остается жесткой. Критика власти, даже со стороны бывших сторонников, встречает давление: отдельные случаи заканчиваются репрессивными мерами, включая принудительное медицинское наблюдение. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что власти работают над устранением проблем, однако конкретные решения не озвучены.

Эксперты отмечают, что сочетание экономических трудностей, цензуры и затяжной войны постепенно меняет общественные настроения. Несмотря на формальный контроль, Кремль сталкивается с растущими вызовами, которые могут иметь долгосрочные политические последствия.

Читайте также на портале "Комментарии" — что начало происходить с рейтингом Путина в РФ: в США дали ответ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/russen-immer-unzufriedener-putins-system-zeigt-erste-risse-69e332047c6e5e236a26a94c
Теги:

Новости

Все новости