logo_ukra

BTC/USD

76251

ETH/USD

2365.17

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія У Кремлі спалахнув внутрішній розкол: що стало причиною
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі спалахнув внутрішній розкол: що стало причиною

Бізнес б'є на сполох, еліти нервують, блогери йдуть урознос: Кремль втрачає контроль над ситуацією

18 квітня 2026, 17:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська політична система стикається з наростаючою внутрішньою напругою на тлі війни та посилення контролю над суспільством. Як повідомляє Bild, у країні посилюються ознаки кризи, яка зачіпає як економіку, так і управлінську вертикаль.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Одним із ключових факторів стала масштабна інтернет-цензура. Спроби обмежити доступ до популярних платформ, включаючи Telegram, спричинили серйозні збої в бізнес-процесах. Російські компанії повідомляють про порушення комунікацій, проблеми з платежами та загальну дестабілізацію цифрової інфраструктури.

Навіть раніше лояльні громадські постаті почали відкрито висловлювати невдоволення. На цьому тлі в експертному середовищі лунають попередження щодо системних ризиків.

Політолог Тетяна Станова зазначає, що сукупність криз формує загрозу стійкості режиму. За її оцінкою, ситуація нагадує наростаючий внутрішній розкол.

Додаткове напруження створюють громадські демарші інфлюенсерів. Блогер Вікторія Боня у резонансному зверненні заявила, що реальні проблеми не доходять до глави держави, оскільки оточення боїться говорити правду.

У Росії влада намагається пояснити обмеження необхідністю "безпеки в умовах війни", проте тривалий характер конфлікту посилює втому суспільства. На цьому фоні фіксується зниження довіри до керівництва країни.

Реакція Кремля залишається жорсткою. Критика влади, навіть з боку колишніх прихильників, чинить тиск: окремі випадки закінчуються репресивними заходами, включаючи примусове медичне спостереження. Представник президента Дмитро Пєсков заявив, що влада працює над усуненням проблем, проте конкретних рішень не озвучено.

Експерти зазначають, що поєднання економічних труднощів, цензури та затяжної війни поступово змінює суспільні настрої. Незважаючи на формальний контроль, Кремль стикається з зростаючими викликами, які можуть мати довгострокові політичні наслідки.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/russen-immer-unzufriedener-putins-system-zeigt-erste-risse-69e332047c6e5e236a26a94c
Теги:

Новини

Всі новини