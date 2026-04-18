У Кремлі спалахнув внутрішній розкол: що стало причиною

Російська політична система стикається з наростаючою внутрішньою напругою на тлі війни та посилення контролю над суспільством. Як повідомляє Bild, у країні посилюються ознаки кризи, яка зачіпає як економіку, так і управлінську вертикаль.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Одним із ключових факторів стала масштабна інтернет-цензура. Спроби обмежити доступ до популярних платформ, включаючи Telegram, спричинили серйозні збої в бізнес-процесах. Російські компанії повідомляють про порушення комунікацій, проблеми з платежами та загальну дестабілізацію цифрової інфраструктури.

Навіть раніше лояльні громадські постаті почали відкрито висловлювати невдоволення. На цьому тлі в експертному середовищі лунають попередження щодо системних ризиків.

Політолог Тетяна Станова зазначає, що сукупність криз формує загрозу стійкості режиму. За її оцінкою, ситуація нагадує наростаючий внутрішній розкол.

Додаткове напруження створюють громадські демарші інфлюенсерів. Блогер Вікторія Боня у резонансному зверненні заявила, що реальні проблеми не доходять до глави держави, оскільки оточення боїться говорити правду.

У Росії влада намагається пояснити обмеження необхідністю "безпеки в умовах війни", проте тривалий характер конфлікту посилює втому суспільства. На цьому фоні фіксується зниження довіри до керівництва країни.

Реакція Кремля залишається жорсткою. Критика влади, навіть з боку колишніх прихильників, чинить тиск: окремі випадки закінчуються репресивними заходами, включаючи примусове медичне спостереження. Представник президента Дмитро Пєсков заявив, що влада працює над усуненням проблем, проте конкретних рішень не озвучено.

Експерти зазначають, що поєднання економічних труднощів, цензури та затяжної війни поступово змінює суспільні настрої. Незважаючи на формальний контроль, Кремль стикається з зростаючими викликами, які можуть мати довгострокові політичні наслідки.

