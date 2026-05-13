В Кремле выдвинули ультиматум: какой приказ требует от Зеленского для разговора с Путиным

В Кремле было озвучено новое условие для возможных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перед началом полноценного диалога Киев должен приказать украинским войскам покинуть Донбасс и другие территории, которые Москва считает "регионами России".

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на вопрос, что следует сделать Украине для мирных переговоров с Путиным. По словам представителя Кремля, Зеленским должен отдать приказ о выходе украинских сил из неоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Чтобы Москва и Киев могли перейти к полномасштабным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть регионы РФ", – заявил Песков.

По словам Пескова, только после такого шага может появиться "коридор для мирных переговоров". Представитель Кремля также подчеркнул, что предстоящие переговоры по завершению войны будут "чрезвычайно сложными" и содержат много деталей.

Напомним, что перед этим, 9 мая помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский хочет переговоров, то "должен звонить в Москву". Сам Путин также говорил о готовности к личной встрече с президентом Украины, но только после достижения предварительных договоренностей по мирному соглашению, которое, по мнению Кремля, предусматривает принятие Киевом всех условий РФ.

В Киеве в ответ отметили, что переговоры не могут проходить под диктатом Кремля. Также в Офисе президента заявили, что потенциальная встреча Зеленского и Путина не будет рассматриваться на территории России.

