logo_ukra

BTC/USD

79610

ETH/USD

2261.43

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі висунули ультиматум: який наказ вимагають від Зеленського для розмови з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі висунули ультиматум: який наказ вимагають від Зеленського для розмови з Путіним

У Кремлі заявили, що Зеленський має наказати ЗСУ залишити Донбас для початку переговорів із Путіним.

13 травня 2026, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Кремлі озвучили нову умову для можливих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перед початком повноцінного діалогу Київ має наказати українським військам залишити Донбас та інші території, які Москва вважає "регіонами Росії".

У Кремлі висунули ультиматум: який наказ вимагають від Зеленського для розмови з Путіним

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу відреагував на питання, що слід зробити Україні для мирних переговорів з Путіним. За словами представника Кремля, Зеленським має віддати наказ про вихід українських сил з неокупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Щоб Москва та Київ могли перейти до повномасштабних мирних переговорів, Зеленський повинен наказати ЗСУ припинити вогонь і покинути регіони РФ", — заявив Пєсков.

За словами Пєскова, лише після такого кроку може з’явитися "коридор до мирних переговорів". Представник Кремля також наголосив, що майбутні перемовини щодо завершення війни будуть "надзвичайно складними" та міститимуть багато деталей.

Нагадаємо, що перед цим, 9 травня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що якщо Зеленський хоче переговорів, то "має телефонувати до Москви". Сам Путін також говорив про готовність до особистої зустрічі з президентом України, але лише після досягнення попередніх домовленостей щодо мирної угоди, яка, на думку Кремля передбачає прийняття Києвом усіх умов РФ.

У Києві у відповідь наголосили, що переговори не можуть відбуватися під диктатом Кремля. Також в Офісі президента заявили, що потенційна зустріч Зеленського і Путіна не розглядатиметься на території Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі назвали одну умову для зустрічі Зеленського та Путіна не у Москві.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі пояснили слова Путіна про наближення кінця війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини