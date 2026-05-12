У Кремлі назвали одну умову для зустрічі Зеленського та Путіна не у Москві

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої країни. Водночас у Росії наголосили, що така зустріч можлива лише за умови фактичного завершення переговорного процесу та підготовки остаточних домовленостей щодо завершення війни.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу прокоментував слова Путіна щодо можливості зустрічі з Зеленським та назвав умову для прямих переговорів між лідерами країн.

"Президент, виступаючи на прес-конференції в Кремлі, сказав, що буде готовий зустрітися будь-якої миті з Зеленським у Москві для переговорів, а також у будь-якій іншій точці, але в будь-якій іншій точці є сенс зустрічатися тільки якщо повністю фіналізувати процес", — сказав Пєсков.

У Кремлі також додали, що для цього Києву необхідно провести "велику домашню роботу". При цьому російська сторона не уточнює, про які саме умови йдеться. Однак останніми місяцями Москва регулярно висуває Україні вимоги щодо виведення військ з Донбасу та погодження на російські ультимативні умови для початку переговорів.

Заяви Пєскова пролунали після слів помічника Путіна Юрія Ушакова, який 9 травня заявив, що якщо Зеленський хоче переговорів, то "нехай телефонує до Москви". Пізніше сам Путін підтвердив готовність до особистої зустрічі, але наголосив, що вона можлива лише після досягнення попередніх домовленостей щодо мирної угоди. Згодом у Зеленського відповіли на запрошення Путіна до Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі пояснили слова Путіна про наближення кінця війни та назвали одну умову.

Також "Коментарі" писали, що Путіна заявили про недоцільність переговорів з Україною. З’явилася реакція Китаю.