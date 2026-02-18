Россия снова возвращается к вопросу расширения НАТО. В Кремле заявили, что потребуют юридически зафиксировать отказ Альянса от дальнейшего продвижения на восток. Речь идет не только об Украине, но и других постсоветских государствах.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В российском посольстве в Бельгии опубликовали заявление, что Москва настаивает, чтобы НАТО закрепило в своих документах обязательство не расширяться. Отдельным требованием Кремль призывает отменить решение саммита в Бухаресте в 2008 году, где было задекларировано, что Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО.

"Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей "на бумаге", включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы", — заявили в посольстве РФ.

Россия утверждает, что еще в декабре 2021 года передала США и Альянсу проекты соглашений о гарантиях безопасности, ключевым пунктом которых было требование остановить расширение блока. В Кремле также ссылаются на период объединения Германии, утверждая, что тогда западные лидеры якобы обещали СССР не продвигать НАТО на восток.

На Западе заявления РФ отрицают. В НАТО указывают, что никаких формальных обязательств по нерасширению Альянса не существовало, а решения о членстве принимаются консенсусом всех стран-членов.

Позиция Североатлантического союза остается неизменной. В 2008 году НАТО заявило, что Украина и Грузия станут членами блока, а в июне 2025 года генеральный секретарь Марк Рютте подтвердил силу этого обещания. Кроме того, стремление Украины к вступлению в НАТО и ЕС закреплено в Конституции.

Заметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину к НАТО присоединились Швеция и Финляндия — последнее имеет общую границу с Россией. Кремль назвал это "очередным обострением" и посягательством на безопасность РФ. При этом Путин ранее заявлял, что это "не создает непосредственную угрозу", в отличие от вступления Украины.

