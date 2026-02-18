logo_ukra

У Кремлі виставили нові вимоги: що хоче Росія тепер

Росія наполягає на юридичному закріпленні відмови НАТО від розширення на схід та скасуванні рішення саміту 2008 року щодо України і Грузії.

18 лютого 2026, 08:30
Slava Kot
Slava Kot

Росія знову повертається до питання розширення НАТО. У Кремлі заявили, що вимагатимуть юридично зафіксувати відмову Альянсу від подальшого просування на схід. Йдеться не лише про Україну, а й про інші пострадянські держави.

У Кремлі виставили нові вимоги: що хоче Росія тепер

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У російському посольстві в Бельгії опублікували заяву, що Москва наполягає, аби НАТО закріпив у своїх документах зобов’язання не розширюватися. Окремою вимогою Кремль закликає  скасувати рішення саміту в Бухаресті 2008 року, де було задекларовано, що Україна та Грузія в майбутньому стануть членами НАТО.

"Російська Федерація наполягатиме на фіксації відповідних домовленостей "на папері", включаючи скасування рішень Бухарестського саміту, тому що всі дані самими ж натовцями в минулому усні обіцянки про нерозширення блоку були в зручний для них момент забуті і проігноровані", — заявили в посольстві РФ.

Росія стверджує, що ще у грудні 2021 року передала США та Альянсу проєкти угод про "гарантії безпеки", ключовим пунктом яких була вимога зупинити розширення блоку. У Кремлі також посилаються на період об’єднання Німеччини, стверджуючи, що тоді західні лідери нібито обіцяли СРСР не просувати НАТО на схід. 

На Заході заяви РФ заперечують. У НАТО вказують, що жодних формальних зобов’язань про нерозширення Альянсу не існувало, а рішення про членство ухвалюються консенсусом усіх країн-членів. 

Позиція Альянсу залишається незмінною. У 2008 році НАТО заявило, що Україна та Грузія стануть членами блоку, а в червні 2025 року генеральний секретар Марк Рютте підтвердив чинність цієї обіцянки. Крім того, прагнення України до вступу в НАТО та ЄС закріплене в Конституції.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до НАТО приєдналися Швеція та Фінляндія — останнє має спільний кордон з Росією. Кремль назвав це "черговим загостренням" та посяганням на безпеку РФ. При цьому Путін раніше заявляв, що це "не створює безпосередньої загрози", на відміну від вступу України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Росія назвала ключову умову мирного договору щодо закінчення війни в Україні.



Джерело: https://iz.ru/2044598/maksim-bazanov-kirill-fenin/nato-skazat-rf-trebuet-yuridicheski-zafiksirovat-otkaz-alyansa-ot-rasshireniya
