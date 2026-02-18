У Кремлі виставили нові вимоги: що хоче Росія тепер

Росія знову повертається до питання розширення НАТО. У Кремлі заявили, що вимагатимуть юридично зафіксувати відмову Альянсу від подальшого просування на схід. Йдеться не лише про Україну, а й про інші пострадянські держави.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У російському посольстві в Бельгії опублікували заяву, що Москва наполягає, аби НАТО закріпив у своїх документах зобов’язання не розширюватися. Окремою вимогою Кремль закликає скасувати рішення саміту в Бухаресті 2008 року, де було задекларовано, що Україна та Грузія в майбутньому стануть членами НАТО.

"Російська Федерація наполягатиме на фіксації відповідних домовленостей "на папері", включаючи скасування рішень Бухарестського саміту, тому що всі дані самими ж натовцями в минулому усні обіцянки про нерозширення блоку були в зручний для них момент забуті і проігноровані", — заявили в посольстві РФ.

Росія стверджує, що ще у грудні 2021 року передала США та Альянсу проєкти угод про "гарантії безпеки", ключовим пунктом яких була вимога зупинити розширення блоку. У Кремлі також посилаються на період об’єднання Німеччини, стверджуючи, що тоді західні лідери нібито обіцяли СРСР не просувати НАТО на схід.

На Заході заяви РФ заперечують. У НАТО вказують, що жодних формальних зобов’язань про нерозширення Альянсу не існувало, а рішення про членство ухвалюються консенсусом усіх країн-членів.

Позиція Альянсу залишається незмінною. У 2008 році НАТО заявило, що Україна та Грузія стануть членами блоку, а в червні 2025 року генеральний секретар Марк Рютте підтвердив чинність цієї обіцянки. Крім того, прагнення України до вступу в НАТО та ЄС закріплене в Конституції.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до НАТО приєдналися Швеція та Фінляндія — останнє має спільний кордон з Росією. Кремль назвав це "черговим загостренням" та посяганням на безпеку РФ. При цьому Путін раніше заявляв, що це "не створює безпосередньої загрози", на відміну від вступу України.

