Представители российских властей выразили жесткое недовольство выступлением городского головы Хиросимы во время мемориальных мероприятий, посвященных годовщине атомной бомбардировки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава японского города вновь избежал прямого упоминания о том, что именно Соединенные Штаты Америки сбросили ядерное оружие на мирное население.

Мария Захарова и Дмитрий Медведев

Вместо детального анализа исторических виновников трагедии мэр сосредоточил свою речь на осуждении действий Российской Федерации на территории Украины.

Комментируя это событие, Захарова отметила, что искажение фактов в медиапространстве западных стран кардинально трансформирует восприятие реальности теми, кто подвергается этому влиянию.

"Из года в год руководитель Хиросимы озвучивает эту ложную формулу, – подчеркнула российская дипломатка, – фактически программируя японское общество русофобскими лозунгами".

Она также добавила, что россияне, несмотря на сложную историю взаимоотношений и японскую экспансию на Дальнем Востоке, всегда с глубоким сочувствием относились к погибшим жителям Хиросимы и Нагасаки, воспринимая атаку как акт неоправданной жестокости.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался еще более радикально, назвав позицию официального Токио настоящим унижением.

"Япония полностью подчинена Соединенным Штатам, – подчеркнул экспрезидент России, – и наступает момент, когда она окончательно превратится в ронина".

Медведев назвал отказ японских лидеров прямо указывать на ответственность США за ядерную катастрофу 1945 позорным проявлением политической зависимости.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России в очередной раз вернулись к теме украинской языковой политики. В этот раз поводом стали законопроекты, которые Верховная Рада зарегистрировала в июле.