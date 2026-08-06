Представники російської влади висловили жорстке невдоволення виступом міського голови Хіросіми під час меморіальних заходів, присвячених річниці атомного бомбардування. Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що очільник японського міста знову уникнув прямої згадки про те, що саме Сполучені Штати Америки скинули ядерну зброю на мирне населення.

Марія Захарова і Дмитро Медведєв

Замість детального аналізу історичних винуватців трагедії, мер зосередив свою промову на засудженні дій Російської Федерації на території України.

Коментуючи цю подію, Захарова зазначила, що спотворення фактів у медіапросторі західних країн кардинально трансформує сприйняття реальності тими, хто піддається цьому впливу.

"З року в рік керівник Хіросіми озвучує цю неправдиву формулу, — підкреслила російська дипломатка, — фактично програмуючи японське суспільство русофобськими гаслами".

Вона також додала, що росіяни, попри складну історію взаємин та японську експансію на Далекому Сході, завжди з глибоким співчуттям ставилися до загиблих мешканців Хіросіми та Нагасакі, сприймаючи ту атаку як акт невиправданої жорстокості.

Своєю чергою, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв висловився ще більш радикально, назвавши позицію офіційного Токіо справжнім приниженням.

"Японія повністю підпорядкована Сполученим Штатам, — наголосив експрезидент Росії, — і настає момент, коли вона остаточно перетвориться на роніна".

Медведєв назвав відмову японських лідерів прямо вказувати на відповідальність США за ядерну катастрофу 1945 року ганебним проявом політичної залежності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Росії вкотре повернулися до теми української мовної політики. Цього разу приводом стали законопроєкти, які Верховна Рада зареєструвала у липні.