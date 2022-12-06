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В Кремле заявили, что через пару недель амбициозно "ответят на эмбарго"

Агрессор планирует ввести запретный механизм на продажу нефти российскими компаниями в рамках ценового потолка уже до конца 2022 года

6 декабря 2022, 17:00 comments3351
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Автор:

Кравцев Сергей

На фоне вступившего в силу эмбарго на российскую нефть, Россия планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям продавать нефть странам в рамках ценового потолка. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, российское правительство планирует ввести запретный механизм на продажу нефти российскими компаниями в рамках ценового потолка. Это решение уже может появиться до конца 2022 года, то есть в ближайшие несколько недель. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

В Кремле заявили, что через пару недель амбициозно "ответят на эмбарго"

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Да, я уверен, что да, сделаем. Сейчас обсуждаем, дорабатываем решение, обсуждаем с компаниями", — заявил вице-премьер РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в понедельник, 5 декабря, вступили в силу нефтяные санкции ЕС (согласованы также странами "Большой семерки" и Австралией) против России. По решению Совета Евросоюза введен лимит цены на российскую нефть (60 долларов за баррель) и запрещена морская транспортировка российской нефти в третьи страны. Эксперты продолжают специально для издания "Комментарии" анализировать энергетические санкционные удары по РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало — потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель является недостаточным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам, критикуя компромиссное решение Запада. По словам украинского президента, цена должна быть ограничена на уровне 30 долл за баррель, иначе российский бюджет получит в год около $100 млрд – и эти деньги пойдут на войну и спонсирование террористических режимов и организаций. Издание "Комментарии" вместе с экспертами разбиралось – возможен ли пересмотр "потолка"?




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Источник: https://tass.ru/ekonomika/16513707
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