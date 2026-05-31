В Кремле заявили, что поладили с Трампом относительно конца войны в Украине: что мешает Путину

В Москве утверждают, что во время саммита на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом якобы было достигнуто взаимопонимание относительно путей окончания войны в Украине. Однако в Кремле утверждают, что реализации этих договоренностей мешает позиция Киева и поддержка Европы. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков прокомментировал итоги встречи Трампа и Путина, состоявшейся в Анкоридже в августе 2025 года. По словам Ушакова, между сторонами речь не шла о формальных соглашениях.

"Многие употребляют это слово "договоренности". Я бы точнее, возможно, сказал, "понимание". Было достигнуто действительно понимание о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта", — сказал Ушаков.

Представитель Путина добавил, что американская сторона якобы столкнулась с трудностями в реализации своих подходов из-за реакции Украины на дипломатические сигналы и инициативы.

"Американцы обещали выполнить свою часть этого "понимания", но наткнулись на, как я понимаю, ряд сложностей, которые прежде всего идут от поведения Киева и реакции Киева на тот или иной зондаж, те или иные обращения американцев", — заявил Ушаков.

В Кремле особо подчеркивают, что Украина, по их версии, действует более "жестко" благодаря поддержке европейских партнеров. Как считает Ушаков, именно это усложняет для России закончить войну против Украины.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не давал Путину никаких подобных обещаний.

