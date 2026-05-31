У Трампа в Білому домі знайшлося особливе місце для Путіна (ФОТО)

У центрі уваги американських медіа опинився незвичний елемент інтер’єру Білого дому. Під час демонстрації Пальмової кімнати журналісти звернули увагу на колекцію фотографій, які президент США Дональд Трамп зберігає як нагадування про ключові моменти свого політичного шляху.

Трамп дав інтерв'ю Fox News.

За даними телеканалу Fox News, у приміщенні розміщено десятки фото, пов’язаних з президентством Трампа. Серед численних фотографій лише одна демонструє американського лідера не наодинці. На цьому знімку поруч з ним зображений російський диктатор Володимир Путін.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці у серпні 2025 року. Фото: Білий дім

Фотографію було зроблено під час зустрічі двох політиків на Алясці у серпні 2025 року. Саміт в Анкориджі був присвячений пошуку шляхів завершення війни Росії проти України та можливим сценаріям припинення бойових дій. Подія стала першою особистою зустріччю двох лідерів з 2019 року.

Попри високі очікування, зустріч не завершилася конкретними домовленостями. Крім того, Трамп після саміту заявив, що тепер тягар рішень лежить на самій Україні, і закликав Київ до переговорів. Зустріч Путіна та Трампа спричинила критику у США та серед європейських союзників Вашингтона. Багато аналітиків розцінили саміт як дипломатичну перемогу Путіна, оскільки він зміг вийти з міжнародної ізоляції, адже раніше російський диктатор був міжнародним ізгоєм.

