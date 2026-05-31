Росія У Кремлі заявили, що порозумілися з Трампом щодо кінця війни в Україні: що заважає Путіну
НОВИНИ

У Кремлі заявили, що порозумілися з Трампом щодо кінця війни в Україні: що заважає Путіну

Кремль стверджує, що Путін і Трамп досягли "взаєморозуміння" щодо війни в Україні.

31 травня 2026, 16:20
Slava Kot

У Москві стверджують, що під час саміту на Алясці між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом нібито було досягнуто “взаєморозуміння” щодо шляхів закінчення війни в Україні. Однак у Кремлі стверджують, що реалізації цих домовленостей заважає позиція Києва та підтримка з боку Європи. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков прокоментував підсумки зустрічі Трампа та Путіна, яка відбулася в Анкориджі у серпні 2025 року. За словами Ушакова, між сторонами не йшлося про формальні угоди.

"Багато хто вживає це слово "домовленості". Я б точніше, можливо, сказав, "розуміння". Було досягнуто дійсно розуміння про те, що той чи інший бік робитиме в контексті врегулювання українського конфлікту", — сказав Ушаков.

Представник Путіна додав, що американська сторона нібито зіткнулася з труднощами у реалізації своїх підходів через реакцію України на дипломатичні сигнали та ініціативи.

"Американці обіцяли виконати свою частину цього "розуміння", але натрапили на, як я розумію, на низку складнощів, які передусім йдуть від поведінки Києва та реакції Києва на той чи інший зондаж, ті чи інші звернення американців", — заявив Ушаков.

У Кремлі окремо наголошують, що Україна, за їхньою версією, діє більш “жорстко” завдяки підтримці європейських партнерів. Як вважає Ушаков, саме це ускладнює для Росії закінчити війну проти України. 

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що не давав Путіну жодних подібних обіцянок.

