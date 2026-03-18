Главная Новости Мир Россия В Кремле заявили, что Путин готов к острейшим вопросам на переговорах: детали
В Кремле заявили, что Путин готов к острейшим вопросам на переговорах: детали

Песков заявил, что Путин открыт к "конструктивному" диалогу с Европой.

18 марта 2026, 13:45
Автор:
Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала сигналов от Европейского Союза или отдельных европейских государств по возобновлению диалога в сфере энергетического сотрудничества. Однако Песков утверждает, что российский диктатор Владимир Путин готов обсуждать самые сложные темы в ходе возможных международных переговоров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о том, поступали ли Москве сигналы от европейских стран о возможном возобновлении энергетического сотрудничества. 

"Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало", — сказал Песков.

В то же время, представитель Кремля напомнил, что ранее в Европе звучали заявления о намерении присоединиться к переговорам по урегулированию войны в Украине. Однако в Москве считают участие европейских представителей нецелесообразным.

"Других сигналов мы не получали от европейцев. С другой стороны, никогда не поздно, вы знаете, что президент Путин открыт к конструктивному диалогу и открыт для обсуждения острейших вопросов за столом переговоров", — отметил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина предложили Трампу соглашение по Европе и РФ. Кирилл Дмитриев призвал США рассмотреть возможность введения санкций против европейских союзников и одновременно отменить ограничения в отношении России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле нашли новых "виновных" в начале войны России против Украины. Глава Государственной думы России Вячеслав Володин обвинил западных лидеров в начале конфликта, несмотря на то, что именно РФ начала вторжение в Украину.



