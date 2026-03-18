Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не отримувала сигналів від Європейського Союзу чи окремих європейських держав щодо відновлення діалогу у сфері енергетичної співпраці. Проте, Пєсков стверджує, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорювати найскладніші теми під час можливих міжнародних переговорів.

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на запитання про те, чи надходили Москві сигнали від європейських країн щодо можливого відновлення енергетичної співпраці.

"Жодних сигналів від європейців про те, що вони хочуть хоча б вести діалог, не надходило", — сказав Пєсков.

Водночас представник Кремля нагадав, що раніше в Європі лунали заяви про намір долучитися до переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Однак у Москві вважають участь європейських представників недоцільною.

"Інших сигналів ми не отримували від європейців. З іншого боку, ніколи не пізно, ви знаєте, що президент Путін відкритий до конструктивного діалогу і відкритий для обговорення найгостріших питань за столом переговорів", — зазначив Пєсков.

